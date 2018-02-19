参议院议长托卡耶夫出席2018慕尼黑安全会议

哈通社/阿斯塔纳/2月19日 -- 据参议院消息，哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫日前出席了2018慕尼黑安全会议。

据参议院透露，参会代表们就国际安全领域重大问题进行了讨论。其中专题讨论会主要讨论了欧盟与俄罗斯和美国之间的合作以及解决中东和朝鲜半岛局势等问题。此外，会议期间，还就网络安全、能源和粮食安全以及北极地区问题举行了专题圆桌会议。



据了解，国际组织代表以及国家总统、政府领导、议会议长等近500名政界人士参加了此次为期三天的会议并分别发表了讲话。代表哈萨克斯坦出席会议的参议院议长托卡耶夫在会议框架下举行了多次会谈。



消息称，参议院议长同联合国环境规划署执行主任埃里克•索尔海姆讨论了哈萨克斯坦与联合国相关机构之间的互动问题。此外，托卡耶夫会见国际废除核武器运动（ICAN）执行董事比阿特丽斯•菲恩并恭贺ICAN获诺贝尔和平奖。菲恩高度评价了我国为无核化世界建设作出的贡献，并强调，为充分实施裁军领域国际行动应采取互动措施。



另外，托卡耶夫还会见了舍弗勒集团监事会主席乔治•舍弗勒和舍弗勒集团中欧、东欧、中东及非洲地区地区执行总干事莱纳•林德纳，并就技术和投资领域合作前景问题进行了讨论。托卡耶夫高度强调，经济基于科技性发展是哈萨克斯坦全面改革的重要组成部分。最后，参议院议长诚挚邀请德国企业代表参与哈萨克斯坦境内所实施的大型项目。







【翻译：冰山 编辑：达娜】