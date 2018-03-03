奥斯卡-2018：这七部影片获得了最佳提名

哈通社/阿斯塔纳/3月3日 -- 第90届奥斯卡颁奖典礼将于当地时间3月4日在美国洛杉矶好莱坞杜比剧院举行。

今年有7部优秀作品将角逐世界电影顶级殿堂奖"小金人"，哈通社为读者带来了这7部作品的简介。



1、水之物语





剧情简介：20世纪50年代，美国冷战时期，在一个绝密研究机构，一名与世隔绝、孤独的管理员对被囚禁于此的两栖类生物产生了莫名的情愫。

奖项：第75届金球奖最佳导演奖等

第90届奥斯卡提名：最佳影片等13项



2、敦刻尔克





剧情简介：二战期间，40万英法盟军被德军围困在敦刻尔克的海滩上，影片围绕在撤退过程中士兵、海军、飞行员等人之间的故事。

奖项：

第75届金球奖 电影类 最佳剧情片(提名)

第90届奥斯卡金像奖-最佳影片等8项提名



3、三块广告牌





剧情简介：一位女儿惨遭谋杀的母亲，为了抓住凶手，租下了高速公路边上的三块广告牌，控诉警方办案无能

奖项：

第75届金球奖 电影类 最佳剧情片

第90届奥斯卡金像奖 最佳影片等7项提名



4、至暗时刻





剧情简介：二战初期，英国首相丘吉尔肩负西欧人民的命运--他必须做出抉择：是向希特勒妥协，还是为了奇迹选择抗争？

奖项：

第75届金球奖 电影类 剧情片最佳男主角

第90届奥斯卡金像奖 最佳影片等6项提名



5、霓裳魅影





剧情简介：故事发生在20世纪50年代的伦敦，Reynolds Woodcock是时尚界享誉盛名的裁缝，他遇到了一位挑剔而又难以取悦的年轻女人Alma，最终成为了他的"缪斯"女神。

奖项：

第75届金球奖 电影类 剧情片最佳男主角(提名)

第90届奥斯卡金像奖 最佳影片等6项提名



6、伯德小姐





剧情简介：故事发生在2002年，17岁的艺术向女孩在加州萨克拉门托（Sacramento）的成长中经历的亲情、友情和爱情故事。

奖项：

第75届金球奖 电影类最佳音乐/喜剧片

第90届奥斯卡金像奖 最佳影片等5项提名



7、请以你的名字呼唤我





剧情简介：1983年意大利北部，17岁的Elio和来度假的Oliver之间一个夏天的感情。

奖项：

第75届金球奖 电影类 最佳剧情片(提名)

第90届奥斯卡金像奖 最佳影片等4项提名



获得最佳影片提名的还有《逃出绝命镇》和《华盛顿邮报》，而《寻梦环游记》则获得本届奥斯卡最佳动画长片提名。



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