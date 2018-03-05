2018奥斯卡奖揭晓 《水形物语》获最佳影片奖

哈通社/阿斯塔纳/3月5日 -- 据人民网报道，2018美国奥斯卡金像奖颁奖典礼4日晚在洛杉矶杜比剧场举行，《水形物语》获得最佳影片奖。最佳导演、最佳男主角、最佳女主角等奖项也各有其主。

《水形物语》在评选之前就呼声甚高，荣获最佳影片、最佳导演、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角、最佳原创剧本、最佳摄影、最佳服装设计、最佳剪辑、最佳原创配乐、最佳艺术设计、最佳音效剪辑、最佳音响效果等13项提名,最终实至名归，获得最佳影片、最佳导演、最佳原创音乐等三项大奖。最佳男主角奖由《至暗时刻》的加里·奥德曼获得。最佳女主角为《三块广告牌》中的弗兰西斯?麦克多蒙德。其他奖项也是名花有主。

奥斯卡金像奖的全称是"电影艺术与科学学院奖"，是美国电影艺术界最高成就的标志，今年是第90届，因而备受美国社会各界的关注。自1929年问世以来，奥斯卡奖每年颁发一次，从未间断。经过90年的风雨，奥斯卡奖不仅反映了美国电影艺术的发展历程和成就，同时对世界电影艺术也产生了重要影响。第90届奥斯卡奖颁奖典礼向全球225个国家和地区现场直播，吸引了全球数以亿计的观众。

得奖名单参考:

最佳男配角：山姆·洛克威尔《三块广告牌》

最佳化妆与发型设计：《至暗时刻》

最佳纪录长片：布莱恩·佛格尔/丹·科根《伊卡洛斯》

最佳外语片：塞巴斯蒂安·莱里奥《普通女人》（智利）

最佳女配角：阿里森·詹妮《我，花样女王》

最佳动画短片：格兰·基恩/科比·布莱恩特《亲爱的篮球》

最佳动画长片：李·昂克里奇/阿德里安·莫利纳《寻梦环游记》

最佳纪录短片：弗兰克·斯蒂费尔《天堂堵塞》

最佳剪辑：李·史密斯《敦刻尔克》

最佳视觉效果：保罗·兰伯特 / 约翰·尼尔森 / 格尔德·内泽 / 理查德·R·胡佛《银翼杀手2049》

最佳原创剧本：乔丹·皮尔《逃出绝命镇》

最佳改编剧本：詹姆斯·伊沃里《请以你的名字呼唤我》

最佳原创音乐：亚历山大·迪普拉《水形物语》

最佳原创歌曲："Remember Me"《寻梦环游记》

最佳导演：《水形物语》吉尔莫·德尔·托罗

最佳男主角：《至暗时刻》加里·奥德曼

最佳女主角：《三块广告牌》弗兰西斯·麦克多蒙德

最佳影片：《水形物语》