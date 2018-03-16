哈萨克斯坦代表参加2018年上海纺织服装产业国际合作高级研修班

哈通社/北京-上海/3月16日 -- 据哈通社驻华记者报道，多名哈萨克斯坦代表参加了在上海举行的2018年度纺织服装产业国际合作高级研修班。

据了解，本年度纺织服装产业国际合作高级研修班吸引了"哈萨克斯坦工业发展协会"股份公司首席专家努尔苏丹•沙勒哈尔若夫（阿斯塔纳）、"Industrial Energy Alliance"公司副总裁达娜拉•伊斯梅尔（卡拉干达）、"中石化-哈萨克斯坦"公司员工拉扎特•阿德洛娃（阿克托别）、哈萨克斯坦国立艺术大学教师贾尼别克•沃拉扎勒（阿斯塔纳）、南哈州国家大学教授古勒扎玛勒•马赫穆多娃（奇姆肯特）和来自乌兹别克斯坦、阿尔巴尼亚、伊朗、法国以及非洲多个国家的29名代表参加。各代表将接受为期一个月的理论培训。期间，还将造访多个从事纺织业的上海企业。









消息称，哈萨克斯坦驻中国上海领事馆总领事佐齐汉•克劳巴耶夫出席了研修班开班仪式。



克劳巴耶夫接受本社驻华记者萨德克•阿克加诺夫采访时透露，哈萨克斯坦驻上海领事馆、"国际项目中心"股份公司代表将继续加强与中国大学之间的合作。





"根据国家发展3.0规划框架下纳扎尔巴耶夫总统下达的工作指示，这将为我国公民在各个经济部门获得最新知识和经验交流创造机遇。" 克劳巴耶夫说。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】