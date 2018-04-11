亚洲竞争力2018年度报告：“一带一路”推动亚洲区域经济一体化逆势发展

哈通社/阿斯塔纳/4月11日 -- 2017年，在逆全球化潮流涌动、贸易保护主义重新兴起的大背景下，亚洲区域经济合作势头不减反增，"一带一路"倡议成为亚洲区域经济一体化的重要拉动力。

博鳌亚洲论坛8日发布的《亚洲竞争力2018年度报告》指出，2017年，"一带一路"倡议的红利集中显现，夯实了亚洲区域经济一体化的社会基础。



"一带一路"倡议提供了更多就业岗位、更高的收入，在"一带一路"倡议的推动下，沿线国家陆上、海上、天上、网上交通四位一体联通，方便了沿线国家的交往与经济合作。

"一带一路"倡议还在推动跨越"数字鸿沟"、教育减贫、普惠金融、改善生态、发展特色旅游、加强文化交流、开展医疗合作、更多民众分享经济全球化一体化"蛋糕"等方面释放积极红利，使那些过去"被全球化遗忘的角落"获得重大发展机遇。



这些红利夯实了沿线国家参与的民意基础，成为"一带一路"建设加速推进的拉动力。

报告还提出，在"一带一路"倡议的推动下，亚洲区域统一大市场加速形成。

"‘一带一路'建设与全球化紧密相连，有助于帮助亚洲各经济体提升竞争力。"博鳌亚洲论坛秘书长周文重指出，"一带一路"倡议为应对逆全球化的挑战提供了新的路径和方法，也是实现经济社会发展经验分享和成果共享的平台。



【编辑：木合塔尔·木拉提】