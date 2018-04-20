哈萨克斯坦优秀新创作品将参加新加坡2018亚洲新创峰会

哈通社/阿斯塔纳/4月20日 -- "Smart Zholy"项目最佳新创作品20日在阿斯塔纳举行介绍会。据了解，该优秀作品将于今年5月参加在新加坡举行的2018亚洲新创峰会（Echelon Asia Summit 2018）。

消息称，哈萨克斯坦6项优秀新创作品由新加坡风险投资者组成的特别评审团筛选。此外，本次"Smart Zholy"项目吸引了近100个创新团队参与。



据了解，"Smart Zholy"项目去年曾在阿斯塔纳、阿拉木图、卡拉干达以及巴甫洛达尔等城市举行，当时晋级决赛的10个团队前往新加坡接受了培训。项目今年则在全国范围内进行了筛选。





值得一提的是，旨在创业和发展的"Smart Zholy"项目吸引全国各地区近千人参与，晋级决赛阶段的20个团队在阿斯塔纳枢纽（Astana hub）接受了新加坡专家们进行了辅导。最终筛选出的6项新创作品将参加Echelon Asia Summit，并为进入南亚市场寻找契机。



消息称，最佳6个新创团队包括"Game of Drones"、"Nommi"、"Okauto"、"AILabs"、"Neupusti"以及"KazMotors"，该团队们的作品涉及驾驶员服务、人工智能、教育、电竞以及旅游等领域。



哈萨克斯坦信息和通讯部部长达吾然•阿巴耶夫出席活动并为优秀团队致贺词。



"大家都知道，哈萨克斯坦目前特别重视信息科技发展项目。与此同时，国家正在实施"数字哈萨克斯坦"规划。制定这一规划的过程中遇到了一定的困难。若"数字哈萨克斯坦"规划得到落实，哈萨克斯坦将发展到一个全新的水平。在座的各位年轻人应通过‘Smart Zholy'等项目积累经验，并为国家规划的落实做出贡献。政府为此创造一切必要的条件。"阿巴耶夫说。



【翻译：冰山】