国际欧亚书展-2018将在阿斯塔纳举行

哈通社/阿斯塔纳/4月24日-据国家新闻发布中心消息，4月25-28日期间，第三届国际欧亚书展（Eurasian Book Fair）将在阿斯塔纳展览中心举行。

"目前，已有来自18个国家的150家公司和组织申请参加此次书展。包括俄罗斯、波兰、英国、白俄罗斯、阿塞拜疆、塔吉克斯坦、土耳其、中国、印度、阿尔巴尼亚等国家。其中， 41家参展商来自俄罗斯。"展会经理饶珊•图尔勒诺娃介绍说。



值得一提的是，今年的参展商数量较去年增加2倍。去年，来自14个国家的80家参展商出席了该展览会。此次书展由Фолиант出版商组织举办。



此次书展对我国广大读者来说是一场文化盛宴。哈纳特•塔斯别阔夫、斯达赫梅特•胡特克亚当、俄罗斯散文作家列夫•丹尼金、瓦列里•波波夫等著名作家也将出席展览会。



同时，首届非正式青年诗歌赛将在此次书展框架内举行。我国著名作家莉莉•卡洛斯与俄罗斯作家兼编剧叶夫根尼•德金将联合推出 "如何写成一本书"主题讲习班。



国际欧亚书展-2018旨在发展和加强商业和人道主义伙伴关系，为独联体、欧洲和亚洲的出版商提供了在文化教育领域方面相互合作、相互学习的平台。



【编译：达娜】