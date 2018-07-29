国际军事比赛2018正式开幕

哈通社/阿斯塔纳/7月29日 -- 7月28日，第四届国际军事比赛在俄罗斯首都莫斯科郊外的阿拉比诺靶场正式开幕。

据国防部消息，哈萨克斯坦国防部长萨肯·扎苏扎科夫出席了当天的开幕仪式。



随着多年的发展，国际军事比赛已经成为了一项国际性的、传统的、成熟的重要赛事。这场大赛是各国军人展示精湛技术与团队协作精神的平台，有力推动了各国军事部门之间的合作交流，加深相互信任。





今年的国际军事比赛将在7个国家同时举行。来自中国、俄罗斯、阿塞拜疆、哈萨克斯坦等33个国家的207支代表队共5000多名军人，将在15天内就28个项目展开激烈角逐。



哈萨克斯坦武装力量代表团将参加14个项目的比赛。





活动框架下，哈萨克斯坦国防部长接见了即将参赛的哈萨克斯坦官兵，并祝愿官兵们在大赛中取得好成绩，展现哈萨克斯坦军人的风采。



值得一提的是，在2017年的国际军事比赛当中，哈萨克斯坦武装力量代表团与来自28个国家的150支代表队同台竞技，并最终夺得总成绩第三名。





赛事主办方曾评价哈萨克斯坦代表团参赛人数最多，参赛热情最高最积极。



而赛事裁判组则对哈萨克斯坦官兵在大赛中表现出的技战术能力做出了高度评价。



【编译：木合塔尔·木拉提】