2018年国家高等教育奖学金完整名单正式公布

哈通社/阿斯塔纳/8月6日 -- 教育和科学部6日公布2018年国家高等教育奖学金完整名单。

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值得一提的是，今年的全国统一高考共设167处考点，其中 3处设在大专院校、48处设在大学、116处设在中等学校。2018年共有10.2万名高中毕业生参加全国统一高考，其中7.72万名学生以哈萨克语参加考试，其余2.5万名学生以俄语参加，另外还有46名学生申请以英语参加考试。据统计，共有9.86万名学生参加高考，相比去年增加8.9%。

据了解，纳扎尔巴耶夫总统的"五大社会举措"框架下，今年的国家高等教育奖学金名额新增2万个，其中1.1万个为技术类专业（信息技术、机器人技术以及纳米技术等领域），剩余5000个奖学金名额已分配至其他社会所需专业。研究生和博士奖学金名额分别为3000和1000个。因此，高等教育机构奖学金名额总数达53594个，其中全天制本科奖学金为5944个，而大学预科奖学金为2650个。

据了解，政府今年所分配的奖学金名额中，科学与技术领域专业奖学金名额为24737个、教育专业类9499个、农业和兽医专业2785个、医学专业2700个、文学专业1450个、法律专业100个、艺术类300个、社会科学、经济学和商学1780个、自然科学类专业3246个、服务类专业2330个、军事和安全领域专业500个。

【编译：冰山】