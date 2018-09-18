哈萨克斯坦驻华大使参加2018国际产能合作论坛

哈通社/北京/9月18日 -- 据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，2018年9月15日哈萨克斯坦共和国驻华特命全权大使沙赫拉特努雷舍夫参加了在北京举行的2018国际产能合作论坛，该论坛在中国国家发展和改革委员会的支持下由中国产业海外发展协会举办。

参加此次活动还有中国国家开发银行副行长李吉平，俄罗斯联邦总统区域经济一体化顾问格拉济耶夫，中国产业海外发展协会秘书长何振伟，尼日利亚、拉脱维亚高级官员，阿根廷、阿塞拜疆、阿尔巴尼亚大使和其他高层代表。

努雷舍夫在发言中强调，哈中建立并成功发展了两国之间的全面战略伙伴关系。政治互信不断加强，经贸领域的合作不断深化。

哈萨克斯坦驻华大使指出，"欧亚经济联盟与""丝绸之路经济带"的互补性使得有效利用哈萨克斯坦共和国纳扎尔巴耶夫总统确定的像"欧亚时刻"一样的新契机。

何振伟在发言中指出，5年前中国国家主席习近平正是在哈萨克斯坦提出建设"丝绸之路经济带"的倡议。他向论坛参与者介绍了中国对外投资的创新方案，以支持全球经济增长和发展，并表示需要建立一个"促进产能的高层对话"的平台。

来自20多个国家的1000多人参加了此次论坛，其中包括80位中国公司的负责人。

在论坛框架内，举办了第十届中国对外投资洽谈会，这有助于加强和发展中国与产能项目参与国之间在金融、投资、经贸和其他合作领域的商业联系。

此外，在哈萨克斯坦共和国驻华大使馆的协助下，哈萨克国有投资公司驻华代表处在论坛上举行了关于哈萨克斯坦投资机会的全体会议。



【编辑：木合塔尔·木拉提】