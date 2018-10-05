2018诺贝尔和平奖揭晓 刚果医生和伊拉克少女获奖

哈通社/阿斯塔纳/10月5日 -- 据中新社消息，当地时间10月5日，2018年诺贝尔和平奖在挪威揭晓。挪威诺贝尔委员会宣布，将2018年诺贝尔和平奖授予刚果医生穆克维格(Denis Mukwege)和伊拉克雅兹迪族少女穆拉德(Nadia Murad)。

今年的诺贝尔和平奖共有331个个人或组织获得提名，其中包括216人和115个组织。2017年诺贝尔和平奖则是颁给了反核武组织"国际废除核武器运动"(ICAN)。

诺贝尔和平奖创立于1901年，至今已有100多年的历史，是由瑞典发明家阿尔弗雷德·诺贝尔所创立的五个诺贝尔奖中的一个。

瑞典人诺贝尔在1895年11月27日写下遗嘱，捐献其全部财产3122万余瑞典克朗设立基金，每年把利息作为奖金，授予"一年来对人类作出最大贡献的人"。根据他的遗嘱，瑞典政府于同年建立"诺贝尔基金会"，负责把基金的年利息按五等分授予，和平奖就是其中之一。根据诺贝尔的遗嘱，诺贝尔和平奖不与其他四个奖项一起在瑞典颁发，而是在挪威首都奥斯陆颁发。

根据诺贝尔的遗嘱，和平奖应奖给"为促进民族团结友好、取消或裁减常备军队以及为和平会议的组织和宣传尽到最大努力或做出最大贡献的人"。但近年来，评选委员会逐渐拓宽了和平奖所涵盖的范围。不过，该奖项也可以授予符合获奖条件的机构与组织。