2018年全球初级卫生保健会议在阿斯塔纳举行

哈通社/阿斯塔纳/10月25日 -- 2018年全球初级卫生保健会议25日在阿斯塔纳举行。

共有来自146个国家的医疗领域领导人和专业人员参加此次为期两天的国际会议。



参会的重要嘉宾包括：世界卫生组织总干事特沃德罗斯•阿达诺姆（Tedros Adhanom）、联合国儿童基金会执行董事亨里埃塔•福尔（Henrietta Fore）、世界卫生组织欧洲区域办事处主任亚克伯（Zsuzsanna Jakab）。





出席此次会议的政府副总理叶尔波拉特•多萨耶夫指出，众所周知，预防疾病是减少卫生系统支出、提高医疗机构工作效率的原则。提供急救及卫生服务是政府和医疗机构主要工作方向之一。初级卫生保健应被视为改善医疗保健系统的重要方向。





据悉，该国际会议由世界卫生组织、联合国儿童基金会以及哈萨克斯坦政府旨在纪念《阿拉木图宣言》发表40周年框架下联合举行。





1978年9月，世卫组织与联合国儿童基金会（儿童基金会）在阿拉木图市举行了历史性的初级卫生保健国际会议。会议重点论述了初级卫生保健在国家卫生服务中的重要性、其原则和组织模式以及在此领域中开展国际合作的前景。会议通过了《阿拉木图宣言》，确定了初级卫生保健是"到2000年实现人人享有卫生保健"目标的关键。



【编译：冰山】