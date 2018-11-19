2018年过境哈萨克斯坦的旅客数量逐渐增多

哈通社/哈通社/11月19日 -- 哈萨克斯坦投资和发展部部长杰恩斯•哈斯姆别克19日在政府例行会议上表示，通过哈萨克斯坦前往其他国家的过境旅客数量逐渐增长。

"民航领域今年迎来良好的增长趋势。1-10月期间，航空领域游客运输量达670万人次，较去年同期增长9.6%。报告期内，国内机场客运吞吐量达1270万人次，同比增长6%。"哈斯姆别克说。



据投资和发展部部长介绍，2018年1-10月，通过哈萨克斯坦前往其他国家的过境旅客数量达764442人，较去年同期增长47%。



哈斯姆别克表示，年初至今，哈萨克斯坦和外国航空公司共开通13条新航线。分别为：赫尔辛基-阿斯塔纳、阿斯塔纳-维尔纽斯、阿斯塔纳-喀山、阿斯塔纳-索契、阿斯塔纳-车里雅宾斯克、阿斯塔纳-克拉斯诺达尔、阿斯塔纳-秋明、阿斯塔纳-托木斯克、里加-阿拉木图、克拉斯诺亚尔斯克-阿拉木图、阿特劳-法兰克福、莫斯科-克孜勒奥尔达、新西伯利亚-巴甫洛达尔。



与此同时，他还指出，塞梅市机场正在进行起降跑道、机场航站楼重修等工程。



"工程预计将于今年年底完工。此外，库斯塔奈市机场也开始进行起降跑道重修工作，工程将于2019年完工。" 哈斯姆别克。



【编译：冰山】