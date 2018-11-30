哈萨克斯坦阿勒泰队将出征在中国举行的2018女排世俱杯

哈通社/阿斯塔纳/11月30日 - 乌斯卡曼的"阿勒泰"女排俱乐部将首次参加将于12月4日-12月9日在中国浙江省绍兴市举行的2018年女排世俱杯。

据哈萨克斯坦奥组委官网消息，目前阿勒泰队的队员们正在阿拉木图进行赛前的最后一轮集训。



俱乐部此前已经公布了将前往中国参加比赛的队员名单，此次将派出16名队员参赛。



作为哈超冠军队伍，阿勒泰队今年新引进了多名外援。



不过球队的主力仍以哈萨克斯坦本土球员为主。



根据分组信息，阿勒泰队在世俱杯上与土耳其伊萨奇巴希俱乐部、巴西海滩女排俱乐部和泰国春武里至尊俱乐部分在了同一个小组当中。



世界女排俱乐部锦标赛是国际排联举办的俱乐部赛事。曾于1991年、1992年和1994年举办过三届，此后一停就是16年。



2010年的世界俱乐部锦标赛恢复女排方面的比赛 。各大洲俱乐部锦标赛的冠军可直接获得参赛资格。



2018年4月27日，国际排联通过官网确认，2018年女排世俱杯落户中国浙江绍兴，比赛于12月4日至9日举行。



根据国际排联的规定，本次比赛一共8支球队参赛，其中3支分别是亚洲、美洲、欧洲的冠军俱乐部球队，东道主将自动获得参赛资格，另外4支球队将通过外卡获得。



承办女排世俱杯的绍兴奥体中心体育馆，座席达到1万，是浙江省已经建成的规模最大的体育馆。



【编译：木合塔尔·木拉提】