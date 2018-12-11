2018年诺贝尔奖颁奖仪式在斯德哥尔摩举行

哈通社/阿斯塔纳/12月11日 -- 2018年诺贝尔物理学奖、化学奖、生理学或医学奖以及经济学奖颁奖仪式10日在瑞典首都斯德哥尔摩举行。诺奖官网nobelprize.org 对颁奖晚会进行了直播。

颁奖仪式上，在评选委员会代表分别介绍获奖者成就后，瑞典国王卡尔十六世·古斯塔夫向每位获奖者颁发了诺贝尔奖证书、奖章和奖金。



从国王手中接过奖章的几位科学家分别是：美国科学家阿瑟·阿什金、法国科学家热拉尔·穆鲁以及加拿大科学家唐娜·斯特里克兰（诺贝尔物理学奖）；美国科学家弗朗西丝·阿诺德和乔治·史密斯以及英国科学家格雷戈里·温特（化学奖）；美国科学家詹姆斯·艾利森和日本科学家本庶佑（生理学或医学奖）；美国经济学家威廉·诺德豪斯和保罗·罗默（经济学奖）。



诺贝尔物理学奖得主阿瑟·阿什金因健康原因未能出席颁奖仪式，由其儿子代为领奖。



瑞典文学院因卷入性丑闻等事件陷入信任危机，5月初已宣布推迟颁发今年的诺贝尔文学奖。



今年每项诺贝尔奖的奖金为900万瑞典克朗（约合100万美元）。



近1500人出席了当晚的颁奖仪式。



【编译：木合塔尔·木拉提】