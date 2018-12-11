美、韩、俄三国总统入围《时代》杂志2018年度人物评选

哈通社/阿斯塔纳/12月11日 -- 美国《时代》周一公布了年度2018年风云人物入围者，今年入榜者中包括美国总统特朗普、俄罗斯总统普京、韩国总统文在寅3名国家元首。

此外负责进行通俄门调查的美国司法部特别检察官穆勒，以及惨死的沙特记者卡舒吉也入围评选。



组织反枪支暴力集会"为我们的生命游行"(March for Our Lives)的美国高中生也是此次入围的人选之一。

影视人物方面，超级英雄电影《黑豹》导演库格勒、嫁入英国王室的美国女星梅根入围。

《时代》杂志将于当地时间12月11日公布最终的2018年年度人物。



自1927年以来，《时代》周刊每年都会评选"年度人物"，选出对当年时事影响最大的人，至于对当年的影响是正面还是负面，《时代》周刊曾撰文表示称，这是要留给读者的问题。

以下为近三年，《时代》周刊所评选的"年度人物"：

2017年12月6日，美国《时代》周刊"年度人物"是揭露性骚扰和性侵事件的"打破沉默者"。

2016年12月7日，《时代》周刊以"改写美国政治的游戏规则"，给予特朗普"年度人物"头衔。

2015年12月9日，德国总理默克尔当选美国《时代》周刊2015年度风云人物，《时代》周刊主编南希•吉布斯当时评价她：比多数政治人物敢于向她的国家提出要求，善用权宜之计。



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