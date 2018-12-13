哈萨克斯坦网民2018年使用谷歌检索关键词统计出炉

哈通社/阿斯塔纳/12月13日 - Google公布了哈萨克斯坦用户在2018年使用该搜索引擎进行检索的最热门信息。

在2018年内，俄罗斯世界杯成为了哈萨克斯坦人最频繁检索的一个关键词。



此外，搜索次数最高的其他关键词还包括"电子日记"、俄罗斯犯罪题材电视连续剧«Мажор»相关信息、《卢波利卡来的警官》、《流星花园》、《单身汉》秀等。



哈萨克文-俄罗斯文电子翻译器，以及2018年穆斯林封斋日历等内容，也是搜索关键词当中出现最频繁的内容。



在电影相关咨询的搜索关键词中，《蜘蛛侠》和《毒液》占据榜首。此外，《精灵旅社3：疯狂假期》、《50度灰》以及《神奇动物：格林德沃之罪》等也非常受哈萨克斯坦网民关注，搜索次数非常高。值得一提的是，两部国产电影《哈萨克式生意在美国》以及《哥哥与婚姻》跻身检索关键词前十位。



网购信息检索项目中，2018年哈萨克斯坦网民通过网络检索的网购项目中，数量最多的依然是火车票。此外，在阿拉木图市购房的信息，以及飞机票和电影票也是检索数量最多的关键词。



人物信息检索关键词当中，已故哈萨克斯坦花样滑冰运动员丹尼斯•谭成为被检索次数最多的人名。这位运动员的不幸离世，震撼了全世界。



【编译：木合塔尔·木拉提】