2018年最令人称道的哈萨克斯坦名人

哈通社/阿斯塔纳/12月21日 - 信息和通讯部部长达吾然•阿巴耶夫20日在参加哈巴尔电视频道《公开对话》节目时，对"2018年哪些哈萨克斯坦普通人的成就最值得称道？"做出了这样的答复。

"在2018年，有多位哈萨克斯坦人让世界知晓了自己的名字。在这些取得卓越成就的人士当中，当然，必须要首先提到迪玛希。与此同时，在戛纳电影节荣获影后桂冠的萨玛勒•叶斯利亚莫娃、在欧视少儿歌唱大赛上代表哈萨克斯坦的丹妮莉亚•托列舍娃也令人惊叹。此外，我国两位年轻的国际象棋运动员迪娜拉•萨杜瓦哈索娃和詹萨亚•阿布德玛勒科娃入选全球TOP20棋手行列。他们的成就都是无与伦比的。"他说。



部长还表示，在体育界中，尤利亚•茄莉谢娃在冬奥会上的成就也令人称道。





部长还说："阿斯塔纳俱乐部的球员们在欧洲赛场上的表现非常出色，雪豹冰球队同样在大赛中打出了自己的水平与特色。除了体育界和演艺界的成功人士外，很多普通人的成绩也令人刮目相看。我举一个令我映像最深刻的例子：阿拉木图市民拉威尔•塞弗林，从事了十余年电脑维修行业的一名技术人员。他将那些损坏的电脑维修一新，并自费将它们捐给了需要帮助的孩子们。他亲手将70多台笔记本和台式电脑，赠送给了阿拉木图市的残障儿童和孤儿。也就是说，他用自己的双手，为70多名儿童带来了欢笑。这一善行，是最为令人感动和值得效仿的。"



【编译：木合塔尔·木拉提】