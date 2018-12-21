信息和通讯部部长：突厥斯坦州和里海公约是2018年度新闻

哈通社/阿斯塔纳/12月21日 -- 信息和通讯部部长达吾然·阿巴耶夫20日出席Khabar电视台《公开对话》节目并就2018年全民热议的新闻事件进行了介绍。

"今年是富有成就的一年，达成了许多目标。2018年将在哈萨克斯坦历史上拥有特殊地位。首先值得一提的是，哈萨克斯坦担任联合国安理会非常任理事国。这是制定全球和地缘政治议程的全球最大组织重要机构。同时，仅在30年前独立的国家能够担任理事国也非常罕见。这意味着什么？首先着代表着国家和总统的声誉以及多向量政策的有效性。"阿巴耶夫说。

据他介绍，哈萨克斯坦年度新闻事件其次还包括奇姆肯特市获得国家直辖市地位。

阿巴耶夫表示，纳扎尔巴耶夫总统对此做出了及时有效的决定，以人口政策、经济方面来看也非常有利。突厥斯坦是整个突厥世界的精神文明中心，同时也是民族文化的品牌。应致力于突厥斯坦的进一步发展及宣传。

信息和通讯部部长指出，第三个年度新闻事件是《里海法律地位公约》的签署。该公约为五个沿岸国家长达25年的谈判画上了句号，这一历史性文件为哈萨克斯坦国界完整起到了重要作用。

【编译：冰山】