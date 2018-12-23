美国《科学》杂志评选出2018年十大科学突破

哈通社/阿斯塔纳/12月23日--据新华社报道，美国《科学》杂志20日公布了其评选的2018年十大科学突破。单细胞基因活性分析技术当选头号突破，有望在未来10年改变生物学和医学研究格局。

该技术使研究人员得以在单细胞水平上确定哪些基因会在胚胎早期发育时被开启或关闭。《科学》新闻编辑蒂姆·阿彭策勒说："这些技术创建了迄今最棒的一些‘电影'，显示了单细胞如何成长为动物的复杂组织与器官。"



另外9个年度科学突破是：



冰河时代的撞击：一颗小行星可能在1.3万年前撞击了格陵兰岛，留下31千米宽的撞击坑，在冰河时代即将结束时导致上千年的全球变冷，影响了人类历史。



混血古人类：5万多年前生活在西伯利亚地区的一个女性骨骼残骸的DNA显示，她的母亲是尼安德特人，父亲是丹尼索瓦人，为欧亚大陆古人类种群间的融合和迁徙提供了证据。



细胞里的隔断：成千上万的蛋白质和其他分子在单个细胞里得以各司其职的秘密在于，它们会凝集成相互分离的液滴。但这些液体如果变为胶体，就可能引发神经退行性疾病。



基因数据库断案：美国警方将从犯罪现场提取的DNA片段与大型DNA数据库比对，通过犯罪者的远亲"顺藤摸瓜"找到逃逸多年的冷血杀手。



分子揭秘生命起源：澳大利亚科学家在一种古生物化石中发现脂类分子，证明化石源自生活在5.58亿年前的动物，这是地球上已知最古老的动物。



新型基因药物获批：一种基于基因沉默机制的新药获美国食品和药物管理局批准，该药物能"关闭"对健康有害的基因表达。



快速发现分子结构：科学家用电子束取代传统的X射线，在数分钟内即可"解读"微小晶体的三维分子结构，为新药研发打开广阔前景。



"宇宙信使"中微子：去年9月，位于南极的"冰立方天文台"捕捉到一个高能中微子。今年，科学家证明它来自距离地球40亿光年外的一个耀变体。这使中微子成为认识宇宙的又一个"信使"。



科学界反性骚扰运动：美国超过半数的女性科研人员遭受不同程度的性骚扰。数家美国机构采取行动，迫使多名科学家辞职。