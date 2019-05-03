哈萨克斯坦人权专员介绍国家预防机制2018年成果综合报告

哈通社/努尔-苏丹/5月3日 -- 哈萨克斯坦人权监察专员阿斯卡尔•沙克尔沃夫在首都主持了关于2018年国家预防机制成果综合报告发布会。

由监察员办公室组织的此次会议，得到了联合国人权事务高级专员办事处、欧安组织和联合国开发计划署的支持。



联合国防范酷刑小组委员会委员、议会议员、国家政府机关、国际和非政府机构领导人、外交使节、协调办公室成员以及国家预防机制区域工作组领导人等列席会议。



监察员办公室公布的信息中表示，每年一度例行公布的这份综合报告，为民间社会代表与政府官员共同讨论预防酷刑和虐待领域合作成果，并在这一领域制定必要的解决方案提供了一个有效的平台。



在意见交流过程中，政府机构主要关注在需要迅速用对的许多问题上，包括拘留条件、在授权机构中建立的人员关系等。



国家预防机制参与人员相关建议的采纳以及机构管理层和中央政府层面的有效互动得到了特别的关注。



此外，会上还强调了检察官办公室在促进执行这些建议和及时回应已查明的酷刑事实方面的重要作用。



根据此次会议的讨论结果，国家预防机制近5年的成果得到了高度评价，其有效性得到了积极评估。



【编译：木合塔尔·木拉提】