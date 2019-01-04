2019年有1/4的已登记车辆变更了车主信息

哈通社/努尔苏丹/12月31日 – 2019年，全国约有1/4的已登记车辆变更了车主信息。

哈萨克斯坦汽车交易联盟提供的统计信息显示，2019年1~11月之间，共有120余万辆各类型号的机动车进行了登记注册，与去年同期相比增长了8%。其中，2019年10月有12万辆机动车进行了登记，创造了近5年来的最高纪录。

截至2019年11月1日，全国已登记轻型汽车总数为370万辆（每千人200辆汽车）。报告期内，有25%的车辆变更了车主信息。

在二手车市交易活动中，7年以下车龄的优质品牌汽车交易量占2%。其中，以Lexus牌汽车占了半数以上，该品牌汽车今年进行了二手交易并变更了车主信息的总数为5600辆。其中1400辆为LX 570型号。交易量排在第二位的是Mercedes-Benz，约有2400辆2012年产的该品牌汽车于今年在二手车市上进行了交易。此外，今年还有1500余辆BMW车进行了二手交易，其中半数是新车。

2019年，有12辆特斯拉电动车被卖入哈萨克斯坦。今年哈萨克斯坦买家们购买的豪车还包括14辆Mercedes-Maybach、12辆Bentley、3辆Maserati、2辆Lamborghini和1辆Rolls-Royce。

2019年进行登记注册的车辆中，丰田Toyota依然占据榜首——共18.21万辆（其中1.4万辆是首次进行登记）。第二位是拉达Lada (VAZ)——16.24万辆（其中1.3万辆是首次进行登记。第三位是大众Volkswagen）8.49万辆（其中1600辆是首次进行登记）。

在各地区当中，阿拉木图州登记汽车数量最多，达17.1万辆。第二位是阿拉木图州——15.15万辆，第三位是突厥斯坦州——15.03万辆。

【编译：木合塔尔·木拉提】