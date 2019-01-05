2019年哈萨克斯坦原油产量将减产1.5%

哈通社/阿斯塔纳/3月12日 -- 哈萨克斯坦国家经济部部长鲁斯兰•达列诺夫12日在政府会议上表示，2019年哈萨克斯坦将减产原油产量。

部长说："2018年GDP增速指数、矿产和服务领域增长指数是确定2019年宏观经济预测的主要因素。比如说，我国2018年的GDP总额为58.8万亿坚戈。这一数据为2019年的评估来说是良好的基础。今年，我国原油产量较全年减产140万吨（1.5%）。这将形成矿产领域增长的放缓。"

据他介绍，根据预测，今年我国服务业领域指数将有效增长，其中国内需求的增加是主要因素。考虑到国内外因素，经济部将维持今年的原油价格、汇率和通货膨胀率水平。也就是说，原油预测价格为每桶55美元；坚戈汇率为370美元；年通货膨胀率将维持在4-6%水平。

"此外，农业、建筑、贸易。交通和运输领域均保持了增长趋势。其中，工业领域增长1.6%，矿产领域有效增长。出口总额达544亿美元，增长0.3%；进口总额达329亿美元，同比持平。考虑到以上增长数据，2019年GDP增速预期为3.8%。根据预测，2019年名义国内生产总值总额将达64.3万亿坚戈，较之前的预测增加3235亿坚戈。此外，人均GDP为9409美元。" 达列诺夫说。

【编译：小穆】