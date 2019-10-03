2019年10月3日--《纳希切万协议》签署满十周年

哈通社/努尔-苏丹/10月3日—今天--2019年10月3日是《纳希切万协议》签署十周年。

2009年10月3日，在阿塞拜疆纳希切万举行的第九届突厥语国家首脑峰会上，哈萨克斯坦、土耳其、阿塞拜疆和吉尔吉斯四国总统签署了具有历史重要地位的《纳希切万协议》，正式成立突厥语国家合作委员会（突厥议会）。

此后，协议签署的10月3日被确立为突厥语国家合作日。在《纳希切万协议》这一历史性协定的影响下，突厥语国家之间的合作飞速发展，突厥语国家议会大会、国际突厥学院在内等多个旨在推动突厥语国家相互整合的国际性组织先后成立。而突厥文化国际组织也在不断为突厥语国家的合作提供动力。

而今年的这一节日具有特别意义。突厥议会秘书长巴赫达特•阿穆列夫在近日发布的声明中，2019年9月14日，乌兹别克斯坦批准通过了关于成立突厥语国家合作委员会的《纳希切万协议》。

自此，乌兹别克斯坦正式加入突厥议会。截至目前，该组织共拥有5个成员国，分别为阿塞拜疆、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土耳其以及乌兹别克斯坦。

值得一提的是，突厥语国家合作委员会是在首任总统纳扎尔巴耶夫的倡议下，为加强突厥语国家合作而成立的区域性国际组织。总部位于土耳其伊斯坦布尔。

【编译：达娜】