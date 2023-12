哈通社/努尔-苏丹/8月27日 -- 诺贝尔奖(Nobel Prize)官方网站当地时间 8 月 27 日发布公告称,目前委员会正在遴选 2019 年诺贝尔奖以及纪念阿尔弗雷德·诺贝尔经济学瑞典里克斯银行奖(Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel)获得者。

获奖得主名单将自今年 10 月 7 日开始陆续公布,所有公告将通过 Nobelprize.org 实时发布。

各奖项的具体揭晓时间:10月7日,诺贝尔生理医学奖;10月8日,诺贝尔物理学奖;10月9日,诺贝尔化学奖;10月10日,诺贝尔文学奖;10月11日,诺贝尔和平奖;10月14日,纪念阿尔弗雷德·诺贝尔经济学瑞典里克斯银行奖。