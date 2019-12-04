2019年我国财政预算收入较上年同期增长14％

哈通社/努尔苏丹/12月4日 -- 据财政部消息，年初以来，国家预算收入完成率达101％，增收760亿坚戈，较上年同期增长14％（9110亿坚戈）。

统计期内，税收收入同比增长14%（8860亿坚戈）。

其中，增值税收入增加2820亿坚戈，企业所得税收入增加1940亿坚戈，工资税收入增加950亿坚戈。

关税收入有所增长：欧亚经济联盟国家进口增值税收入增加880亿坚戈，第三国进口增值税收入增加730亿坚戈。

2019年以来，哈加强对哈俄、哈吉边境37个公路口岸的海关监管和税收征缴力度，欧亚经济联盟国家进口增值税收入达到5280亿坚戈，同比增长约20%。

根据预测，2019年哈预算收入（不含转移支付）为7.081万亿坚戈，较上年增长21.1%（1.233万亿坚戈）。

其中，经济增长和出口商品价格上涨增收3930亿坚戈，税务和海关管理及数字化水平提高增收8400亿坚戈。

今年以来，通过税务检查增收1290亿坚戈，通过采用电子发票监控系统增收税款2210亿坚戈，追索税款超过1750亿坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】