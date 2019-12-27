2019年商务活动为首都经济贡献了19亿坚戈收入

哈通社/努尔苏丹/12月27日 – 2019年举办的各类大型商务活动为努尔苏丹市的经济收入贡献了19亿坚戈。

努尔苏丹市商业发展和投资管理局消息称，哈萨克斯坦首都在2019年组织举办了600多场各种不同类型的论坛和其他活动，其中180多场为国际级别活动。

这一年首都举办的活动包括：国产商品展、阿斯塔纳经济论坛、第一届亚洲作家论坛、哈萨克斯坦汽车制造业第七届论坛、第十四届国际司法行政会议、2019全球创新峰会、PATA TravelMart 2019国际旅游展、第四届欧亚各国议长会议、第十二届KAZENERGY欧亚论坛、数字桥2019以及SeedstarsSummit CEE 2019论坛等。

此外，首都还举办了世界最佳冰球运动员大赛、希腊式摔跤大赛、自由式摔跤大赛、阿斯塔纳马拉松2019等一系列体育赛事和活动。

7月，首都举办了主题为RoutesSilkRoad的国际论坛，来自世界各国的350多名机场运营行业代表参会。根据论坛结果，努尔苏丹市将与中国多做城市开通直航航线。

8月，在1600多名代表的参与下，首都举办了第八届世界旅游组织全球旅游峰会。

一系列活动为努尔苏丹市带来了1.5万名外国游客，并为经济收入贡献了19亿坚戈。

明年，首都计划举办世界智慧城市博览会（SmartCity EXPO World Congress）、第12届世贸组织部长级会议、哈萨克斯坦MachExpo 2020商业会议等一系列大型活动。

【编译：木合塔尔·木拉提】