世界移民报告：2019年全球有2.72亿移民

哈通社/努尔苏丹/11月29日 —— 据联合国新闻处消息，国际移民组织日前在2019年度理事会会议上发布了最新旗舰报告——2020年《世界移民报告》。国际移民组织总干事安东尼奥·维托里诺（António Vitorino）表示，报告通过不断增长和完善的数据和信息，帮助在不确定性日益增大的时代更好地“理解”移民的基本特征。

报告显示，跨国移民只占全球人口的3.5%，2019年全球77亿人口中有2.72亿人为跨国移民，相当于印度尼西亚的人口，其中52%为男性、48%为女性，74%的移民年龄在20至64岁之间。超过40%的全球移民出生于亚洲国家，大多来自印度。因此，印度是2019年跨国移民最大的来源国，其次为墨西哥、中国、俄罗斯和叙利亚。美国仍然是最大的目的地国，2019年接收了5100万移民，其次为德国、沙特阿拉伯、俄罗斯和英国。统计显示，一半以上的跨国移民居住在欧洲和北美，约为1.41亿人。

报告显示，2018年全球难民人数为2590万，其中52％的人年龄在18岁以下。叙利亚的难民人数最多，达610万，其次是哥伦比亚，达580万，以及刚果民主共和国，达310万。据估计，2018年全球因暴力和冲突而在境内流离失所的人数达4130万。

报告表示，土耳其是最大的难民收容国，收容了370万难民，加拿大是最大的难民重新安置国，2018年安置难民人数超过了美国。2018年，菲律宾因新发灾难而流离失所的人数最多，达380万。截至2019年年中，约400万委内瑞拉人离开了自己的国家。委内瑞拉是2018年寻求庇护者最大的来源国，约有超过34万名寻求庇护者。

报告显示，2018年，全球无国籍人口为390万，孟加拉国的无国籍人士最多，约有90万6000人，其次是科特迪瓦和缅甸。此外，高收入国家的移徙工人数量略有下降，但在其他国家，这一人群有所增加，尤其是在中等偏上收入国家，从2013年的1750万增加到2017年的3050万。

报告指出，全球移徙模式因地区而异，大多数来自非洲、亚洲和欧洲的跨国移民移居到出生所在区域的其他国家，而大多数来自拉丁美洲、加勒比地区和北美洲的跨国移民则移居在出生地区以外。

报告指出，国际汇款在2018年增至6890亿美元 ，前三大汇款接收国是印度、中国和墨西哥。美国仍然是最大的汇款发出国，其次是阿联酋和沙特阿拉伯。

《世界移民报告》于20年前首次发布，今年的第十版提供了有关移民的最新数据和信息，以及对复杂和新兴移民问题的分析。今年的报告首次以纯数字形式发布，作为确保环境可持续性的一种措施。

报告涉及的主题包括人口流动和环境变化、信息时代的移民贡献、儿童与不安全移民、移民与健康，这些内容不仅切合现实需要，而且与专业和普通读者都息息相关。

该报告的共同作者玛丽·麦考利夫（Marie McAuliffe）表示，为了获取有关移民的最新证据，报告的主要章节由该领域的一些主要研究人员撰写，而且在最终定稿之前已由权威的移民学者和专家进行了同行评审。

国际移民组织表示，由于移徙一直是人们日益关注的问题，因此2020年的《世界移民报告》对于满足国际社会对基于证据的高质量研究不断增长的需求至关重要，同时也有助于揭穿意图影响公众的“假新闻”和错误信息及政治话语。