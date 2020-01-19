2019年哈萨克斯坦与西班牙双边贸易额超过23亿美元

哈通社/马德里/1月19日 – 正在对西班牙进行访问的哈萨克斯坦贸易和一体化部部长巴赫特·苏力坦诺夫在马德里与西班牙工业、贸易和旅游大臣雷耶丝·马罗托举行了会晤。

双方在会谈中，就两国经贸领域合作的现状，以及其进一步深化发展的可能性等进行了讨论。双方均指出，两国在这一领域拥有极大的合作潜力。

巴赫特·苏力坦诺夫强调，西班牙是哈萨克斯坦在欧洲的决定性合作伙伴之一，两国基于相互信任和互利的务实合作多年来不断发展。

2018年哈萨克斯坦与西班牙之间的贸易额为20亿美元，而2019年1~11月这一数字已经突破了23亿美元，全年交易额预计将超过25亿。





苏力坦诺夫表示，哈萨克斯坦目前的出口主要以原材料产品为主，但未来将采取措施实现出口产品构成的多元化。哈萨克斯坦拥有许多非常适合西班牙市场需求的加工产品，并拥有足够的能力将这些产品输送至西班牙。产品名录中包括冶金、食品和化工产品。

部长称，哈方将在今年夏季的两国政府间委员会会议以及在马德里举行的企业家理事会会议期间，正式提交相关的产品名录。

雷耶丝·马罗托部长保证，他的部门将会把在哈开展工作的所有可能性及时全面的提供给有兴趣的西班牙企业，并表示对双方的合作将有«良好的开端»表示了信心。

巴赫特·苏力坦诺夫表示，哈萨克斯坦与西班牙之间的经贸合作正在迈向一个充满希望的方向，将为双方的业务、交易和出口增长带来巨大的利益。

【编译：木合塔尔·木拉提】