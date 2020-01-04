库斯塔奈州2019年共生产国产汽车2万余辆

哈通社/库斯塔奈/1月4日 – 库斯塔奈州政府称，该州汽车制造企业去年共组装生产2万余机动车，其中大部分用于出口。

库斯塔奈州汽车制造业正在蓬勃发展当中，特别是已经成为哈萨克斯坦龙头企业的萨热阿尔卡汽车工业有限责任公司（«СарыарқаАвтоПром» ЖШС）产量正逐年递增。

库斯塔奈州新闻发言人萨亚特·朱斯珀夫3日表示，2019年全州共生产2万余汽车，同比增长近2倍有余。

2018年该州车企总产量为9321辆。

2020年，萨热阿尔卡公司计划将产量提升至2.5万辆汽车。

另据朱斯珀夫透露，中国机械进出口有限公司（China National Machinery Imp. & Exp. Corp.）以及安徽江淮汽车集团（Anhui Jianghuai Automobile Group）对哈萨克斯坦阿鲁尔汽车工业集团（AllurGroup）的收购案已经接近结束。根据计划，投资方将分阶段，在未来十年内向哈汽车制造业投入大约11亿美元的投资。

届时，哈萨克斯坦汽车制造业产能将每年增加8000~10000辆汽车。

朱斯珀夫表示，这类投资将有利于当地发展。

此外，该州汽车制造企业还计划增加车辆的生产型号，并拓展出口渠道。今年该州车企生产的车辆出口至俄罗斯、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、白俄罗斯和吉尔吉斯等国。