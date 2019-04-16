2019年3月国产汽车制造商共生产2902辆汽车

哈通社/努尔-苏丹/4月16日 -- 据哈萨克斯坦汽车工业联盟消息，2019年3月，哈萨克斯坦汽车制造厂共组装生产2902辆汽车（其中包括轿车、货车、巴士和专用车）。

据统计，2019年前三个月，哈萨克斯坦汽车生产商共组装8822辆汽车，其中包括8304辆轻型车（同比增长27.9%）、205辆货车（同比增长15.8%）、151辆拖车（同比增长60.6%）、149辆公交车（同比增长557.3%）以及13辆专用车。

报告期内，库斯塔奈萨热阿尔卡汽车制造厂第一季度共生产3328辆汽车（同比增长57.9%），乌斯卡曼市亚洲汽车制造厂生产5499辆汽车（同比增长14.5%）。此外，塞梅SemAZ公司和阔科舍套卡玛斯工程公司分别生产 94辆和78辆货车，而Daewoo Bus公司共生产61辆公交车，位于阿拉木图的Hyundai Trans Auto公司则生产37辆汽车。

年初至今，哈萨克斯坦消费者们共购买了7500辆国产组装汽车，其占据市场份额的55%。

国产组装汽车销量方面，拉达以3354辆占据榜首，而自年初销量猛增的现代汽车则卖出2322辆，依次为起亚-845辆、江淮汽车-223辆 。

此外，汽车贷款优惠政策框架下共发放车贷300笔。

【编译：冰山】