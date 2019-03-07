2019年上半年哈萨克斯坦外债同比下降3.7%

哈通社/努尔苏丹/12月25日 -- 据Finprom.kz网站发布数据，截至2019年7月1日，哈萨克斯坦外债总额为1583亿美元，较上年同期减少超过60亿美元，同比下降3.7%。

2019年上半年，哈萨克斯坦GDP同比增长4.1％。外债减少、经济增长、商品和服务出口扩大，有助于哈经济指标改善。2016年，哈外债规模占当年GDP总量的119%，2018年降至88.5%，2019年上半年末进一步降至87.5%。

公司间债务在哈外债结构中占主导地位，总规模达1003亿美元，占比达63.3％，较上年同期下降3.3％。国家债务总额为126亿美元，占比8.0％，较上年同期增长5.9%。银行债务为57亿美元，较上年同期下降6.5%，较2008年金融危机期间峰值（459亿美元）下降7倍。国有和准国有机构债务为210亿美元，较上年同期下降20.5%，这主要得益于准国有机构按计划或提前偿还欧洲债券及其他借款。

总体来看，国家债务和准国家债务占哈外债总额的18.6%，低于50%的安全线水平。其中，一年内到期的短期外债为264亿美元，占哈外债总额的16.7%，远低于国际公认的40%安全线水平，处于哈外汇储备覆盖范围内。

据国际货币基金组织统计，截至目前，全球外债规模已升至188万亿美元的历史新高，约占全球GDP总量的230%。欧亚经济联盟国家中，俄罗斯外债规模遥遥领先，高达4798亿美元。

【编辑：木合塔尔·木拉提】