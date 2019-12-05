2019年哈萨克斯坦向境外汇款5000亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/12月5日 – 据统计分析机构Finprom数据，2019年1~10月间，通过国际汇款系统，共有5404亿坚戈款项自哈萨克斯坦汇至境外账户。这一数据与去年同期相比增长了8.2%。

而报告期内自境外汇入哈萨克斯坦的数额为2902亿坚戈，较去年同期下降了1%。

也就是说，汇出与汇入款项之间的差额在一年间增长了21.5%（从2059亿坚戈增长至2501亿坚戈）。

半数以上的对外汇款目的地国家是俄罗斯和乌兹别克斯坦。

数据显示，通过国际汇款体系，2019年前十月共有1719亿坚戈款项自哈萨克斯坦汇入俄罗斯（同比下降10.2%），同一时期由1196亿坚戈汇入乌兹别克斯坦（同比增长24%）。

此外，主要的对外汇款目的地国家还包括土耳其（755亿坚戈）和吉尔吉斯（705亿坚戈）。

这四个国家占到了哈国对外汇款总额的81%。

与此同时，俄罗斯也是向哈萨萨克斯坦汇款最多的国家：2019年1~10月间，共有1125亿坚戈自俄罗斯汇入哈萨克斯坦境内账户（同比下降24.6%）。

向哈汇款数额较大的国家还包括：韩国（545亿坚戈）、乌兹别克斯坦（254亿坚戈）、吉尔吉斯（240亿坚戈）和土耳其（74亿坚戈）。

【编译：木合塔尔·木拉提】