欧亚复兴开发银行2019年在哈注资超7.6亿美元

哈通社/努尔苏丹/1月22日 – 欧亚复兴开发银行在2019年全年向哈萨克斯坦境内的29个私人或国家项目累计注资7.61亿美元（6.85亿欧元）。

欧亚复兴开发银行哈萨克斯坦分行行长阿格雷斯•佩雷马尼斯表示，2019年是该行在哈萨克斯坦富有成效的一年，期间欧亚复兴开发银行对许多具有战略意义的计划提供了支持。

“我们高兴的看到，哈萨克斯坦实质性的政治改革举措激励了投资者的投资信心，也为我行与该国进一步开展稳固合作打下了良好的基础。”他说。

去年欧亚复兴开发银行对社会基础设施发展计划和可再生能源项目投入了重点关注。其中，该行批准了用于哈萨克斯坦可再生能源项目的3亿欧元贷款，以及用于修建总长66公里的大阿拉木图环道公路项目的2.25亿美元贷款。

此外，还为阿特劳至阿斯特拉罕公路改造项目（1.9亿欧元）和库尔特至卡普恰盖公路改造项目（8030万欧元）提供了融资。

欧亚复兴开发银行提供贷款支持的新能源项目包括：江布尔州装机容量100兆瓦的光伏发电站（5000万欧元）、詹阿库尔干县装机容量10兆瓦的光伏发电站（640万美元）、南哈州硕拉克库尔干装机容量50兆瓦的光伏电站（提供相当于4040万美元的本地货币贷款）。

此外，欧亚复兴开发银行还积极参与了针对哈萨克斯坦中小微型企业以及针对女性企业家通过二级银行获取贷款支持的社会性项目。

欧亚复兴开发银行在2019年为哈萨克斯坦食品行业的重点企业RG Brands公司提供了一笔相当于2500万美元的本地货币贷款，用于该公司更新新型低耗能冷冻设备。

欧亚复兴开发银行表示，在2020年将继续与能源、运输和农业等部门的政府机构开展广泛的对话合作，以不断帮助改善哈萨克斯坦的投资环境。

【编译：木合塔尔·木拉提】