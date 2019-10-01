2019年哈萨克斯坦国家预算收入将增加950亿坚戈

哈通社/努尔-苏丹/10月1日—2019年哈萨克斯坦国家预算收入预计将增加950亿坚戈。

哈萨克斯坦国家经济部部长鲁斯兰•达列诺夫1日在政府会议上就明确2019年共和国预算问题进行汇报。

他指出，在此框架内须保留我国国民经济与社会发展主要指标，包括GDP增长保持在3.8%，以及石油产量达8900万吨。此外，鉴于全球石油价格剧烈波动，预计未来石油价格将仍保持每桶55美元，年度通货膨胀率维持在4-6%的通胀走廊目标区间中。

他表示，2019年国家预算收入预计将增加950亿坚戈，其中税收-120亿坚戈，非税收-830亿坚戈。

«不包括转移支付的国家预算收入总额2019年预计将达到7.081万亿坚戈，收入结构无变化，其中份额最大的依次为增值税、企业所得税以及国际贸易税。»部长说。

达列诺夫还指出，共和国预算赤字将维持在先前批准的1.365万亿坚戈，而非石油赤字占GDP比重将为8.5%（5.5万亿坚戈），符合批准规定。

«总的来说，2019年国家预算收入将增加950亿坚戈，达到10.7万亿坚戈。国家基金转移支付无增加。国家预算指出将增加950亿坚戈，与收入相对应，达12万亿坚戈。根据结果，预算收入总额为10.7万亿坚戈，预算支出2万亿坚戈，赤字1.4万亿坚戈。»部长说。

【编译：达娜】