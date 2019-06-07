穆迪调降2019年G20国家经济增速预期至2.8%

哈通社/努尔-苏丹/6月7日 -- 国际评级机构穆迪发布报告，将2019年G20国家经济增速预期从2月份的2.9%调降至2.8%，低于上年3.2%的增速 水平。同时，维持2020年G20国家经济增速预期为2.8%。

报告称，美中贸易冲突升级进一步恶化了世界经济增长前景。尽管世界经济增长出现稳定迹象，但近期发生的两起事件仍然造成了极大的不确定性：一是华盛顿和北京的贸易争端升级；二是美国和伊朗紧张关系加剧。

报告指出，如果美中之间的争端继续拖延和升级，其对世界经济的影响将会是长期的。美国威胁对墨西哥加征关税再次表明，美国的贸易政策充满不确定性。美国和伊朗之间关系恶化可能会动摇中东地区的脆弱平衡，导致油价飙升，并使得在高度不确定性条件下作出经济决策更加困难。此外，英国脱欧条件不确定也是全球经济面临的风险之一。

穆迪将2019年美国经济增长预期从2.5%调降至2.3%，2020年预期仍维持在1.7%；将2019年中国经济增长预期从6%调增至6.2%，2020年预期仍维持在6%；将2019年欧元区经济增长预期从1.6%调降至1.3%，2020年预期从1.5%调降至1.4%；维持2019-2020年俄罗斯经济增长预期分别为1.6%和1.5%；将2019年巴西经济增长预期从2.3%调降至1.3%；2020年预期从2.5%调降至2%。

穆迪指出，在经济大幅下滑的背景下，G20集团中的发达国家试图通过货币和财政政策刺激经济增长的作用将会十分有限。