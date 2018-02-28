2019男篮世预赛：哈萨克斯坦提前晋级下一阶段

哈通社/阿斯塔纳/2月28日 -- 据腾讯体育（sports.qq.com）消息，2019男篮世界杯预选赛第二个窗口期的比赛即将全部结束，尽管第三窗口期的比赛要到6月份才能进行，不过目前亚太、欧洲和美洲共22支球队已经提前获得了下一阶段的参赛资格。

2019男篮世界杯预选赛将由80支球队通过长达16个月的预选赛，产生最终参加决赛阶段的球队。各大赛区预选赛将分为6个时间段进行，分别是2017年11月、2018年2月、2018年6月、2018年8月、2018年11月、2019年2月。在前两个窗口期，将进行首个阶段小组赛的比赛，各大赛区各小组的前三名将晋级第二轮。在27号第二窗口期的比赛结束后，22支球队已经提前确保晋级。



亚太区提前出线的球队有：哈萨克斯坦、中国、新西兰、澳大利亚、伊朗、菲律宾、黎巴嫩、约旦，共8支球队。亚太区预选赛共有16支球队参加，将会有12支球队晋级第二轮，最终将有7支(东道主中国队除外)球队获得参加世界杯正赛的资格。



欧洲区提前出线的球队有：意大利、立陶宛、西班牙、法国、德国、希腊、塞尔维亚，共7支球队。欧洲区预选赛共有32支球队参加，将会有24支球队晋级第二轮，最终将有12支球队获得参加世界杯正赛的资格。



美洲区提前出线的球队有：美国、阿根廷、乌拉圭、巴西、加拿大、多米尼加共和国、委内瑞拉，共7支球队。美洲区预选赛共有16支球队参加，将会有12支球队晋级第二轮，最终将有7支球队获得参加世界杯正赛的资格。



非洲区目前还没有提前出线的球队。非洲区预选赛共有16支球队参加，将会有12支球队晋级第二轮，最终将有5支球队获得参加世界杯正赛的资格。



世预赛第三个窗口期的比赛将于2018年6月25日-7月3日展开，而下一阶段(第四窗口期开始)的比赛将在2018年8月30日全面打响。



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