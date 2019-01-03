2019年全国节假日安排公布 纳吾热兹节迎最长假

哈通社/阿斯塔纳/1月3日 -- 哈萨克斯坦人民将在2019年迎来119个休息日。

据了解，全国人民将于今年3月迎来14天休息日，而12月休息日为12天，1月和5月将休息11天，6月和8月休息10天，7月、9月以及11月休息9天，2月、4月及10月没有法定节假日，只休息8天。

根据哈萨克斯坦共和国《节日法》相关规定，哈萨克斯坦民族和国家节日依照国家劳动法将被认定为法定节假日。

全国法定节假日具体安排如下：

1月1-2日 - 新年；

3月8日 - 国际妇女节；

3月21-23日 - 纳吾热兹节；

5月1日 - 哈萨克斯坦民族团结日；

5月7日 - 祖国保卫者日；

5月9日 - 卫国战争胜利日；

7月6日 - 首都日；

8月30日 - 哈萨克斯坦共和国宪法日；

12月1日 - 哈萨克斯坦共和国首任总统日；

12月16日 - 哈萨克斯坦国家节日-独立日；

如果法定节假日遇到周末，即适逢星期六、星期日，应当在工作日补假。因此，3月25日（星期一）、7月8日（星期一）、12月2日（星期一）均为调休日。

另外，宗教节日包括：东正教圣诞节-1月7日，而2019年的古尔邦节为8月11日。





【编译：冰山】