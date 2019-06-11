中选委公布2019总统大选计票结果

哈通社/努尔-苏丹/6月11日 - 哈萨克斯坦中央选举委员会10日晚正式公布了2019年哈萨克斯坦非例行总统选举最终计票结果。

统计结果显示，现任总统、祖国之光党候选人哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫以70.96%的得票率赢得大选。



2019年6月9日哈萨克斯坦非例行总统选举最终投票结果如下：



"祖国之光"党候选人--哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫 得票率 70.96%（6539715张选票）



"民族命运"运动候选人 -- 阿米尔詹•卡萨诺夫 得票率 16.23%（1495401张选票）



"伟大草原雄鹰"公共文化协会候选人-- 萨德-别克•图格勒 得票率 0.92%（84542张选票）



工会联合会候选人 -- 阿曼格勒德•塔斯毕赫夫 得票率 1.98%（182898张选票）



"光明道路"民主党候选人 -- 达尼亚•耶斯帕耶娃 得票率 5.05%（465714张选票）



"阿吾勒"人民民主党候选人 -- 托留泰•拉赫姆别科夫 得票率 3.04%（280451张选票）



共产主义人民党候选人 -- 江布尔•阿赫梅特别科夫 得票率 1.82%（167649张选票）





根据此前的报道，今年的总统选举期间，全国登记在册的合法选民中有77.4%的人参与了投票。



各地区投票人数占比为：阿克莫拉州83.4%，阿克托别州84.9%，阿拉木图州89%，阿特劳州71.2%，东哈州84.9%，江布尔州81.3%，西哈州66.3%，卡拉干达州77.3%，克孜勒奥尔达州81.6%，库斯塔奈州84.1%，曼格斯套州68.9%，巴甫洛达尔州81.2%，北哈州79.8%，突厥斯坦州84.8%，努尔苏丹市68.9%，阿拉木图市52.2%，奇姆肯特市67.6%。



【编译：木合塔尔·木拉提】