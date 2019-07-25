2019全球创新指数公布 哈萨克斯坦区域排名位列第三

哈通社/努尔-苏丹/7月25日 -- 据世界知识产权组织消息，2019年全球创新指数（GII）24日在印度首都新德里发布。

2019年GII基于80项指标对129个经济体进行排名，这些指标既有研发投资、专利和商标国际申请量等传统的衡量指标，也有移动应用开发和高科技出口等较新的指标。

在最新公布的榜单中，哈萨克斯坦排名第79位，并在创新领导者区域排名中，位居中亚和南亚地区第三位。

印度和伊朗分别称为了中亚和南亚地区创新领导者区域排名的第一和第二名。

2019年版全球创新指数（GII）显示，瑞士是世界上最具创新性的国家，其后是瑞典、美利坚合众国（美国）、荷兰和联合王国。GII报告还显示，印度、南非、智利、以色列和新加坡是地区领先者，而中国、越南和卢旺达则为所在收入组之冠。

2019年全球创新指数是该指数的第十二版，由康奈尔大学、欧洲工商管理学院和联合国专门机构世界知识产权组织（产权组织）共同发布。全球创新指数自2007年起每年发布，现已成为首要的基准工具，为全球范围内的企业高管、政策制定者以及其他在创新方面寻求创见的人员所使用。

【编译：木合塔尔·木拉提】