哈萨克斯坦军人在2019国际军事竞赛中名列前茅

哈通社/努尔-苏丹/8月8日 – 哈萨克斯坦军人在正在火热进行中的2019国际军事竞赛中名列前茅，位居前三之列。

据国防部消息，在俄罗斯首都莫斯科举行的国际军事竞赛«忠诚朋友»项目中，哈萨克斯坦参赛军人和军犬获得了第一名。

而在阿拉比诺军事训练场举行的«坦克两项»赛事第二轮当中，哈萨克斯坦车组以21.05秒的成绩，继续保持小组第一。

在梁赞举办的«航空飞镖»赛事的单项比赛当中，哈萨克斯坦飞行员展示出了优良的技战术水平。其中，驾驶Su-25喷气式战机、Mi-35和Mi-171Sh直升机的机组获得了第一名，驾驶苏-30SM战斗机的机组排名第三。

在«野外厨房»（莫斯科阿拉比诺）和«军医接力»（乌兹别克斯坦佛理沙）项目中，哈萨克斯坦参赛军人排名第二。

在白俄罗斯布列斯特举行的«狙击边界»项目中，哈萨克斯坦军人位居第三。

在«海洋之杯»舰艇竞赛中，哈萨克斯坦里海舰队官兵也展现出了优良的素质，并在损管控制单项赛事中名列第三。

在蒙古举行的马术项目赛事中，哈萨克斯坦参赛队保持着前三的位置。

国际军事比赛是俄罗斯国防部发起的一项国际性军事赛事。

今年的比赛于本月3日至17日在10个国家举行，共设32个项目。

来自俄罗斯、中国、阿塞拜疆、白俄罗斯等30多个国家和地区的223支代表队参加今年的比赛，参赛人数超过5000人。

哈萨克斯坦参加了其中的16个项目。

【编译：木合塔尔·木拉提】