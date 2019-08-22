福布斯公布2019年全球收入最高男演员排行榜

哈通社/努尔-苏丹/8月22日 —— 据外媒消息，福布斯今日发布了2019年度最高收入男演员排行榜，德韦恩·约翰逊（巨石强森）以8940万美元的成绩拿下今年的榜首位置。

据了解，榜单统计时间为2018年6月~2019年6月。前WWE摔跤手、现好莱坞动作巨星巨石强森以8940万美元位居榜首。虽然比起去年的1.24亿美元少了3500万美元，但今年强森终于名列第一（去年冠军是2.39亿美元的乔治·克鲁尼）。强森上一次夺冠还是在2016年，当年的收入为6450万美元。

德韦恩·约翰逊在过去一年主演了多部大热影片，除此之外的收入还有HBO的《球手们》、以及同运动品牌安德玛的合作等。

除了强森外，几位漫威电影演员，克里斯·海姆斯沃斯、小罗伯特·唐尼等人也进入了榜单，值得一提的是，成龙大哥在2019年度最高收入男演员排行榜中排名第五。

2019年全球收入最高男演员排行榜：