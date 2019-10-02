阿斯塔纳国际金融中心荣获2019年度新丝路金融大奖

哈通社/努尔-苏丹/10月2日 -- 《亚洲货币》（Asia Money）杂志举办的«2019新丝路金融大奖»（New Silk Road Finance Awards）评选结果日前揭晓，阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）年度«一带一路»总体项目或倡议奖。

据悉，《亚洲货币》2019«新丝绸之路»金融评选颁奖典礼日前在新加坡举行。

来自亚洲的70多家公司和金融机构代表参加了颁奖典礼。

凭借自身独特的金融平台性质，为投资者提供的完善法律框架和在一带一路框架下的项目融资体系，哈萨克斯坦阿斯塔纳国际金融中心在今年的«新丝绸之路»金融评选中，荣获«一带一路»总体项目或倡议（中东欧和中亚/西亚）大奖。

当天的评选中，除AIFC外，还有四家金融机构获得了大奖，分别是：«一带一路»最佳中资银行——中国银行，«一带一路»最佳国际银行——汇丰银行，«一带一路»项目中为中国机构提供建议的最佳银行——花旗银行，«一带一路»最佳综合研究机构——中国国际金融股份有限公司。

《亚洲货币（AsiaMoney）》创立于1989年，是业内领先杂志《欧洲货币》（EuroMoney）旗下的专注于亚洲金融市场的专业杂志。

该杂志30年来始终专注对亚洲地区金融、资本市场的研究和报道，并对本区域内最重要的金融机构进行投票调查、奖项评选、排名及分析研究，在亚太金融市场享有盛誉。

由《亚洲货币》每年举行的亚洲最佳证券公司、最佳管理公司、最佳银行、最佳银行家、最佳私人银行评比，已成为区域性最具权威的评比。

【编译：木合塔尔·木拉提】