"2019年度最受人民喜爱"大奖评选提名将于今日开始

哈通社/努尔-苏丹/10月7日 – 一年一度的«最受人民喜爱»评选提名于今日起正式开始。

«共和国-地区-发展»公共基金总裁哈里木•巴伊托克在接受哈通社记者采访时表示，大奖的评选规则今年发生了一些变化。

具体而言，根据新的规则，往年曾经获得过这一大奖的人物，从今年起可以被再度提名为候选人。此外，大奖还增设了新的奖项——«最佳旅游博主»。该新奖项将授予最受公众欢迎的旅游主题博客运营者。

已连续举办九届的«最受人民喜爱»大奖，今年将包括以下奖项：

年度最佳教师、年度最佳医生、年度最佳运动员、年度最佳议员、年度最佳电视主播、年度最佳文化工作者、年度最佳互联网新闻发布机构、年度最领先的博客、年度最佳旅游博主、年度最佳农场主、年度最佳企业家、年度最佳社会活动家、年度最佳VINENER。

2019最受公众喜爱人物大奖的候选人推荐将于7日22:00时正式开始，持续至2019年10月13日结束。

10月21至30日将通过大奖的Facebook官方主页，进行首次网络投票。

值得一提的是，哈萨克国际通讯社曾荣获«2018年年度最佳互联网新闻发布机构»荣誉。

【编译：木合塔尔·木拉提】