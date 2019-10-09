2019年诺贝尔化学奖揭晓

哈通社/努尔-苏丹/10月9日 —— 据外媒报道，瑞典皇家科学院宣布，将2019年诺贝尔化学奖授予约翰·B·古迪纳夫（John B. Goodenough）、M·斯坦利·威廷汉（M. Stanley Whittingham ）、吉野彰（Akira Yoshino），以表彰他们在锂离子电池的发展方面作出的贡献。

据中国科学网消息，锂离子电池的基础是在20世纪70年代的石油危机期间奠定的。斯坦利·威廷汉致力于开发可以实现无化石燃料能源技术的方法。他开始研究超导体，并发现了一种能量极其丰富的材料。他用这种材料在锂电池中制造了一种创新性的阴极。这是由二硫化钛制成的。它在分子水平上拥有可容纳插入式锂离子的空间。

约翰·古迪纳夫曾预测，如果用一种金属氧化物而不是金属硫化物来制造阴极，那么它将具有更大的潜力。经过系统的研究，他在1980年证明，嵌入锂离子的氧化钴以产生高达4伏特的电压。这是一个重要的突破，将带来更加强大的电池。

以古迪纳夫的阴极为基础，吉野彰在1985年创造了第一个商业上可行的锂离子电池。他没有在阳极使用活性锂，而是利用了石油焦。石油焦是一种碳材料，像阴极的钴氧化物一样，可插入锂离子。

由此带来的是一种重量轻、耐磨的电池。这种电池在性能恶化之前可以充电数百次。锂离子电池的优点是，它们不是基于分解电极的化学反应，而是基于锂离子在正极和负极之间来回流动。

自1991年首次进入市场以来，锂离子电池已经彻底改变了我们的生活。它们为无电线、无化石燃料的社会奠定了基础，并为人类带来了最大的福祉。

据悉，根据诺贝尔奖官方网站介绍，诺贝尔化学奖由瑞典皇家科学院颁发，始于1901年，以表彰“在化学领域做出最重要发现或发明的人”。在没有评出化学方面重大成果的年份则空缺奖项，至今共颁发过111次，其中英国科学家弗雷德里克·桑格凭借基因测序技术两度获得这一殊荣。

诺贝尔奖的创立者——瑞典人阿尔弗雷德·诺贝尔本人就是一名化学家，曾发明硝化甘油炸药。在决定设立奖项的遗嘱中，他把化学奖放在了第二位，仅次于物理学奖。

至2018年，诺贝尔化学奖最年长的获奖者是85岁获奖的美国科学家约翰·芬恩，最年轻的则是居里夫妇的女婿——法国科学家弗雷德里奥·约里奥，他与夫人一同获奖，时年35岁。目前，仅有5位女性获得过这一奖项。