世行上调2019年哈萨克斯坦经济增长预期

哈通社/努尔-苏丹/10月11日 -- 世界银行发布月度《经济报告》，将2019年哈萨克斯坦经济增长预期从此前的3.5%上调至3.9%，2020-2021年分别为3.5%和3.7%。

《报告》称，2019年出口疲软导致哈萨克斯坦经济活力下降。由于石油产量增长停滞，主要贸易伙伴需求萎缩，刺激内需政策效应递减，预计2020年哈经济增长将继续放缓。

《报告》认为，哈经济应对外部冲击能力脆弱，是实现中期增长和消除贫困的主要障碍。

哈国内为扩大生产潜力所推行的改革效果有限，可能会影响未来经济增长前景。

私营部门发展缓慢，大型国有企业垄断市场，银行不愿为中小企业提供贷款，这些都对改善经济构成风险。

为此需要加快推进结构性改革，提高生产率，吸引外国投资进入非原材料行业。

《报告》认为，如果中美贸易战长期持续，可能导致全球性经济衰退和商品生产贸易萎缩，引发全球商品价格和需求下滑，将会对哈经济增长造成严重影响。

预计哈通胀率将稳定在4%-6%的区间，但国内价格上涨压力加大和坚戈汇率波动，可能引发通胀预期上升。

随着哈政府对社会弱势群体采取救助措施、创造就业岗位等政策效应逐步显现，预计到2021年哈贫困率将降至8%左右。

【编辑：木合塔尔·木拉提】