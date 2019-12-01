图集：2019年首任总统出席了哪些活动
11:36, 01 12月 2019
哈通社/努尔苏丹/12月1日 —— 今天，哈萨克斯坦民众迎来首任总统、民族领先努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫提前结束总统权力后的第一个“首任总统日”。哈通社今天为广大读者总结首任总统2019年出席的活动。
努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫3月19日向哈萨克斯坦人民发表重要电视讲话，并宣布决定提前结束其总统职务。根据哈萨克斯坦共和国宪法规定，参议院（议会上院）议长哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫将临时代理总统。
3月20日，哈萨克斯坦代任总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在议会上下两院联席会议上向哈萨克斯坦人民宣誓就职，并向纳扎尔巴耶夫颁发“金星”勋章，以表彰他为独立哈萨克斯坦的建立、经济和社会发展作出的伟大贡献。
3月21日，首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫和总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫一同出席在首都阿斯塔纳世博园区举行的纳乌鲁兹节庆祝活动。并为9对新婚青年致以“巴塔”祝福。
4月2日，纳扎尔巴耶夫来到自己的出生地-阿拉木图州莎玛勒甘乡，与当地居民会面，并出席一些新建基础设施交付仪式。
4月23日，“祖国之光”党主席、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫主持召开该政党非例行第19届代表大会，参会代表一致通过托卡耶夫的总统候选人提名。
5月29日，纳扎尔巴耶夫出席在首都召开的欧亚经济委员会最高理事会会议，并当选该理事会荣誉主席。
6月6日，哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长达丽哈•纳扎尔巴耶娃6
6月9日，纳扎尔巴耶夫参与总统选举投票，并前往位于努尔苏丹市学生宫的第58号投票站点进行投票。
6月12日，首任总统、民族领先努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫出席托卡耶夫总统就职典礼。
6月21日，首任总统努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫在阿拉木图设置了一枚留给未来的时间胶囊。这被视为是连接哈萨克斯坦过去与未来的重要活动。胶囊正面写有：“哈萨克斯坦共和国首任总统-民族领袖努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫至未来后人的时间胶囊。设置时间--2019年6月21日，开启时间--2049年6月22日”。
8月21日，努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在首都主持召开“祖国之光”党政治委员会扩大会议。
8月29日，首任总统向核安全领域杰出人士颁发“无核世界与国际安全纳扎尔巴耶夫贡献奖”。
9月7日，纳扎尔巴耶夫对莫斯科进行工作访问，并出席莫斯科城市日庆祝活动。
9月24日，首任总统出席主题为《大欧亚大陆：对话、信任与伙伴关系》的第四届欧亚国家议长会议。
10月15日，哈萨克斯坦首任总统-民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫出席在巴库举行的第七届突厥语国家合作委员会（突厥议会）峰会，并被授予突厥世界最高荣誉奖章。
10月22日，应日本首相安倍晋三的邀请，纳扎尔巴耶夫在东京出席了日本第126代天皇德仁即位仪式。23日，日本筑波大学向纳扎尔巴耶夫颁发名誉博士学位。
10月24日，纳扎尔巴耶夫在首都与世界著名网球明星拉斐尔•纳达尔和诺瓦克•德约科维奇会面。
10月25日，首任总统会见正在对哈萨克斯坦进行访问的白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科。
11月4日，纳扎尔巴耶夫对突厥斯坦州进行工作视察，了解该州和首府发展情况。
11月25日，首任总统、民族领袖纳扎尔巴耶夫在首都主持召开«祖国之光»党政治委员会会议，并与参会代表会面。
【编译：小穆】