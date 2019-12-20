英国著名杂志将乌兹别克斯坦评为2019年度国家

哈通社/努尔苏丹/12月20日 —— 据丝路新观察网消息，19日，英国著名杂志《经济学人》将乌兹别克斯坦评为2019年度国家。

该杂志强调，过去3年来，乌兹别克斯坦有所改善，放弃了“旧式的后苏维埃独裁统治”。乌兹别克斯坦的变化始于2018年，当时乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫提出了改革倡议。

但2019年才是乌兹别克斯坦真正的“积极投资和社会发展年”。在这一年，乌兹别克斯坦在税收、货币监管、私有财产和商业支持等领域实施或启动了多项改革。它们以某种方式影响了该国几乎所有人——无论是普通职工、商人和银行家，还是外国来宾。

税制改革

从2019年1月1日起，乌兹别克斯坦转向以减轻经济负担水平、优化扣除额为基础的新税收制度。

年营业额（收入）不超过10亿苏姆的法人实体开始缴纳统一税。其余法人转为支付普通税款，包括增值税。引入个人收入统一税率——12%（在此之前，对个人实行4种所得税率。例如，收入超过10倍最低工资的，税率为22.5%；超过5倍最低工资的，税率为16.5%）。取消公民对预算外养老基金的保险缴款，取消强制性从营业额中扣款向国家信托基金缴费的规定。

法人实体所得税税率从14%降低到12%，商业银行所得税税率从22%降低到20%，但移动网络运营商所得税税率从14%增长到20%。

从10月1日起，下调增值税税率——从20%降至15%。

在这一年，逐步取消了税收优惠，简化结算程序，解决了税收管理领域的问题（引入在线收银机、电子发票）。修改了税收审计的时间、依据和类型，并引入了远程税收管理新形式。

外汇现金和国外账户

乌兹别克斯坦各银行从8月开始向当地居民出售外汇现金。在此之前，只能使用国际支付系统的银行卡在信贷组织购买美元或欧元。

根据今年10月通过的法律修正案，取消了国家机构对公民和法人货币交易的不合理干预。特别是，允许个人——乌兹别克斯坦居民不受限制地在国外开设账户。自由携带出境的最高金额也有所增加——现在相当于1亿苏姆（约合1万美元）。此前，未申报情况下最多只能携带2000美元，且总计最多不能超过5000美元。

商业简化

今年取消了一项许可程序——出口合同登记证书。企业在国家注册期间，可以远程开设银行账户；简化了建筑许可办理程序，并通过了保护小股东权利的措施。经济和工业部下设了小企业和企业经营发展署，由国家经营活动扶持基金管理，并与商业银行和保险公司协作进行业务支持。

贸易、消费税和关税

取消了批发贸易活动的执照和对贸易企业征税的特殊程序、统计部分类型应税货物（汽车、植物油等）销售收入的专门程序、办理对外贸易许可的要求等规定。

降低了3400余种商品的进口关税税率、780种商品的消费税。72%的进口商品设为零关税。

养老金改革

从2019年1月1日开始，退休金的极值从8倍最低工资增加到10倍。现在，在职退休人员可领取全额退休金，而不是以前的一半。

下一步计划改革国家养老金系统，修订社会保障制度。

银行改革

商业银行逐步免除非其所固有的功能、摆脱中央银行的行政监督。竞争将逐步在行业中发展并加剧，包括通过非银行信贷部门的发展以及新的外国金融信贷机构进入市场。

央行消除了货币正常流通（现金）的障碍，并引入了通过再融资利率和公开市场操作来控制货币供应的市场机制。

土地私有

通过了《关于非农业用地的土地私有化》法，该法允许乌兹别克斯坦人和法人实体（税收居民）根据永久使用（占有）或终身继承的方式购买土地，并通过电子在线拍卖实现销售。

这项措施将增加对实体经济领域的投资，因为投资者也有权获得企业所在地的土地。

证券市场

2019年，乌兹别克斯坦成功将其历史上首笔10亿美元的欧洲债券在伦敦证券交易所发行。投资者的支持显示了他们对改革和债务管理策略的信心；制定了欧洲债券的未来发行指南。

今年开始首次公开发行——在专业投资者的参与下，在塔什干证券交易所配售大型企业的股票。为了完善此程序，配置了相应基础架构、技术和法律机制。