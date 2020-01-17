世界气象组织确认2019年是有记录以来第二热年份

哈通社/努尔苏丹/1月17日 —— 据联合国新闻处消息，世界气象组织在对主要国际数据进行综合分析后指出，2019年是有记录以来第二热的年份。

分析指出，五年（2015-2019年）和十年（2010-2019年）的平均气温是有记录以来最高的。自20世纪80年代以来，每十年都比前一个十年暖和。这一趋势预计将持续下去，因为大气中吸热温室气体的水平创下历史新高。

分析显示，2019年的全球年温度比代表工业化前的状况的1850-1900年的平均值高1.1摄氏度。2016年仍然是有记录以来最热的一年，这是影响变暖、非常强烈的厄尔尼诺现象和长期气候变化相结合产生的结果。

世界气象组织秘书长塔拉斯表示：“自前工业时代以来，全球平均气温上升了约1.1摄氏度，海洋热含量达到创纪录水平。在目前二氧化碳排放的水平上，到本世纪末，我们的气温将上升3至5摄氏度。”

分析表示，过去一年和十年的特点是冰的消融、创纪录的海平面上升、海洋升温和酸化加剧以及极端天气增多。这些因素加在一起对人类和环境的健康和福祉产生了重大影响。

塔拉斯指出： “2019年是澳大利亚有史以来最热、最干燥的一年，为大规模森林大火创造了条件，这场大火对人和财产、野生动物、生态系统和环境都造成了巨大的破坏。”

他表示：“不幸的是，我们预计在2020年和未来几十年将会看到许多极端天气，这是由大气中创纪录水平的温室气体推动造成的结果。”

世界气象组织的分析表明，超过90%的多余热量储存在世界海洋中，因此海洋热量含量是量化全球变暖速度的一个好的方法。1月13日发表在《大气科学进展》上的一项新研究利用来自国家海洋和大气管理局/国家环境信息中心和大气物理研究所的数据显示，2019年海洋热量含量达到创纪录水平。过去五年是使用现代仪器进行测量后史上显示的海洋中最热的五年，过去十年也是有记录以来最热的十年。

现代温度记录始于1850年。气象组织使用美国国家海洋和大气管理局、美国航天局戈达德空间研究所、英国气象局哈德利中心和英国东安格利亚大学气候研究室所提供的每月气候数据来勾勒全球的气候变化。

它还使用欧洲中期天气预报中心及其哥白尼气候变化服务和日本气象厅的再分析数据集。这种方法将数百万次包括卫星观测在内的气象和海洋观测与使用模型结合起来，对大气进行全面的再分析。观测与使用模型的结合使得在全球任何时间和任何地点、甚至在数据稀少的地区，如极地，对温度进行估计成为可能。