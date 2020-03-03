世卫组织：2019冠状病毒疫情仍未构成全球大流行

哈通社/努尔苏丹/3月3日 —— 据联合国新闻处消息，世界卫生组织总干事谭德塞当地时间2日在日内瓦举行的记者会上再次表示，该组织理解人们关注目前2019冠状病毒疫情是否已构成一场全球流行病。

他表示，在迄今全球报告的8万8913例病例中，90%发生在中国，大部分在一个省。在中国境外报告的8739例病例中，81%来自四个国家。在其他57个受影响的国家中，38个国家报告了10个或更少的病例，19个国家只报告了一个病例，许多国家已经控制了病毒，并且在过去两周内没有报告出现任何病例。

谭德塞表示，2019冠状病毒病不是流感。如果这是一场流行性感冒，人们会早已看到在全球范围内出现广泛的社区传播，减缓或控制病毒的努力也毫无用处。但实践证明，遏制2019冠状病毒确是可行的，而且必须仍然是所有国家目前的首要任务。

谭德塞指出，不同国家存在不同的情况，应对疫情没有单行道和一刀切的方法。现在各国采取如何行动将决定各自国家疫情的发展走向。他再次强调，除了现在采取行动，别无选择。